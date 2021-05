Destaques 21/05/2021 14:01 Alta Floresta: Choque entre motocicletas deixa três feridos Foto: Divulgação O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar na manhã desta sexta-feira (21). Envolvendo duas motocicletas, uma Biz e uma MT03, no bairro Cidade Alta em Alta Floresta. Uma das vítimas sofreu fratura, os três envolvidos foram encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.

Conforme relatos do condutor da motocicleta MT03, um jovem de 25 anos, ele seguia na avenida Amazonas sentido a perimetral quando o condutor da moto Biz atravessou na via, não sendo possível evitar o choque. O condutor sofreu escoriações, a garupa, mulher de 24 anos, sofreu escoriações e reclamava de dores.

A motocicleta Bis era conduzida por um homem de aproximadamente 50 anos, foi encontrado pela guarnição deitado com fratura no braço, na altura do cotovelo, ferimento na face, escoriações múltipla e provável lesão na região torácica.

