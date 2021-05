Destaques 21/05/2021 18:49 Dionéia Martins: Sec. Mun. de Cultura e Juventude 45 ANOS DE ALTA FLORESTA: Live solidária em comemoração arrecada mais de 120 cestas e itens de higiene Foto: Reprodução Na última quarta-feira (19) a Prefeitura Municipal de Alta Floresta por meio da Secretaria de Cultura e Juventude realizou uma live solidária comemorativa aos 45 anos da cidade, com o tema “Receba arte e doe amor”, que arrecadou cerca de 120 cestas básicas, que foram destinadas para três instituições APAE, CEEDA e Lar Pedro Sanches. Além de alimentos também foram arrecadados itens de higiene, roupas de cama, luvas, máscaras, fraldas entre outros. A entrega dos itens arrecadados foi realizada na quinta-feira no Centro Cultural, estiveram presentes a Elisa Gomes, secretária de cultura, Vilma Gamba, primeira dama, Valdir Garcia, diretor de cultura, representantes da APAE, CEEDA que receberam os alimentos e Casa Lar Pedro Sierra Sanches, que ficou com os demais itens. Toda as doações chegaram por meio da live solidária que durou cerca de 4 horas com a participação de diversos artistas locais. Vilma Gamba, primeira dama, que também esteve envolvida na campanha, agradeceu em nome da Prefeitura Municipal todas as doações recebidas, “agradecemos a todos de coração, essa população altaflorestense que tem um coração enorme e não mede esforços para ajudar aqueles que mais necessitam, muito obrigada a todos que doaram para esta live”, disse Vilma que durante a live lançou o projeto “Eu amo e cuido de Alta Floresta”. Para auxiliar as 96 famílias que são atendidas pela APAE, a instituição busca auxilio na comunidade sempre que surge a necessidade. Para a diretora da escola de educação especial, Adriana Moura as 60 cestas, álcool em gel, e outros itens que foram doadas para a instituição, chegaram em boa hora, “essa alimentação a gente vai está dividindo com as famílias que são matriculadas na APAE, porque a fome não pode espera”, pontua Adriana. O CEEDA que atualmente atende cerca de 126 pacientes, entre eles alguns que contam com as contribuições da instituição, “estávamos precisando dessas doações, atendemos algumas famílias, no momento nós não temos nenhuma cesta básica dentro da instituição, então esse mês a gente não teria como ajudar, com a chegada dessas cestas vamos conseguir atender esses usuários nossos” ressalta Quetila Tomkiel, diretora do CEEDA. A Casa Lar dos Idosos Pedro Sierra Sanches recebeu itens de higiene, 250 máscaras, 600 luvas e 60 jogos de lençóis. A enfermeira e coordenadora da casa recebeu com grande alegria e emoção “quando eu vi aqueles lençóis eu quase chorei, é muito importante tudo o que é doado, eu recebo com muita gratidão, tudo é muito bem-vindo” disse Fernanda Silva, completando que usam muito lenço umedecido, sabonete líquido, fralda, luvas e máscaras. Apesar do pouco tempo de campanha da liv,e o resultou agradou muito a Secretária de Cultura e Juventude. “A ideia da live solidária foi do Valdir, e deu muito certo, estamos imensamente felizes e gratos a todos que contribuíram doando amor em forma de alimentos e outros itens”, destacou Elisa Gomes que tem como diretor de Valdir Garcia responsável pela programação cultural que levou ao palco 18 atrações e contou com um time de quatro apresentadores.

