Destaques 22/05/2021 17:41 Arão Leite/J. Cidade MUDANÇA NO STAFF: Advogada assume Secretaria de Saúde em Alta Floresta O que ficou repercutindo como boa boato ou forte possibilidade durante algum tempo, foi confirmado nesta sexta-feira pelo prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba que anunciou a advogada Sandra Correia de Melo como secretária de saúde, em lugar de Laureano Barella.

Moradora há seis anos em Alta Floresta, ela disse ter refletido muito a assumir o cargo qual sabe que é complexo. No entanto, se comprometeu a atuar com muita competência e dar respostas positivas à população de Alta Floresta, diante de uma gestão participativa. “Com certeza podem esperar o meu melhor”, disse a gestora salientando que os próximos dias serão para conhecimento de pessoal, das unidades de saúde e observando como será a melhor forma de atender bem os usuários da saúde pública de Alta Floresta.

No início da manhã desta sexta-feira Sandra, ao lado do prefeito Chico Gamba e do ex-secretário Laureano estiveram dando entrevista ao vivo em uma rede de rádio para falar sobre a mudança. E foi na ocasião que Barella declarou que durante cinco meses realizou muitos trabalhos como informatização de unidades básicas de saúde e acelerar projetos para reforma de vários postos, entre outras missões. De acordo com ele, deixa o cargo sem mágoa e com ar de dever cumprido.

Laureano Barella sai da saúde, mas não da prefeitura de Alta Floresta. O prefeito Chico Gamba o coloca agora em nova missão: atuar na equipe da Secretaria de Planejamento. “Fizemos ajustes visando melhorar ainda mais a saúde e temos certeza que na Secretaria de Planejamento o Laureano também fará um trabalho sério”, aposta o prefeito.

Quando à nova secretária de saúde, o prefeito Chico Gamba disse não ter dúvida do potencial dela e que a pasta que já vinha recebendo investimentos e melhorias tem tudo para ficar ainda melhor.

