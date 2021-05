Destaques 22/05/2021 17:43 Arão Leite/Jornal da Cidade EMBOSCADA: Pai e filho são executados em garimpo de Nova Bandeirantes A Polícia Civil do município de Nova Bandeirantes busca informações sobre os autores da execução dos garimpeiros Fábio Fernandes e Willian Silva Ferreira. As vítimas, de 38 e 19 anos, respectivamente, estariam em uma estrada a caminho do garimpo Juruena quando alvejadas com disparos de arma possivelmente de grosso calibre. Fábio, o mais velho, morreu ainda no local vítima de uma perfuração na nuca. Willian ainda conseguiu uma moto e tentou pedir socorro na ‘currutela’, a vila onde tem várias moradias e comércio do garimpo. No entanto, devido à distância do núcleo urbano e chegada do socorro, acabou morrendo depois de duas horas ferido e agonizando por ajuda. O duplo homicídio foi ainda na quinta-feira e repercutiu a partir desta sexta-feira pela manhã. A Polícia Civil em Nova Bandeirantes se deslocou até o local que fica a 200 quilômetros do núcleo urbano. Os corpos foram retirados dos locais, levados para o IML em Guarantã do Norte e depois liberados para sepultamento.

O silencia predomina muito na região onde aconteceram as execuções, mas a polícia investiga as mortes.

