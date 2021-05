Com o propósito de conscientizar sobre os riscos de contágio com o Covid-19, a Força de Segurança do Município de Alta Floresta, constituído pelo serviço operacional do 8° BPM, juntamente com a Equipe da Força Tática realizaram uma ação conjunta com à vigilância sanitária e Corpo de Bombeiros Militar no perímetro urbano do município.

A fiscalização ocorreu na noite de sábado (22) para evitar aglomerações que possam causar a disseminação do Coronavírus. O objetivo das fiscalizações é reduzir ao máximo a circulação fora dos horários determinado pelos decretos 836 e 837/2021.

MULTA

A multa é de R$ 500 para o cidadão e R$ 10 mil para o estabelecimento, e podem ser triplicadas em caso de reincidência no descumprimento das medidas. No caso dos estabelecimentos, também há possibilidade de interdição do local pelo período de 30 dias e detenção do responsável.