Destaques 24/05/2021 14:32 Lindomar Leal/Assessoria Vereador consegue mais de R$ 600 mil em emenda para obras de pavimentação no Jardim Panorama Bairro deverá receber ainda este ano obra de mais de 8 mil metros quadrados de asfalto. Obra deve custar aproximadamente R$ 700 mil Foto: Divulgação I Assessoria O bairro Jardim Panorama será contemplado com pelo menos 8 mil metros quadrados de pavimentação. A obra será executada graças a uma emenda parlamentar destinada pelo senador Jayme Campos (DEM) e vai contemplar a Avenida Francisco de Assis Leal e a Rua das Mangueiras, principal acesso a Creche Princípio da Sabedoria Jayme Veríssimo de Campos Júnior. O valor destinado para esta obra é de R$ 660.581,78, sendo R$ 600.000,00 de emenda e R$ 60.581,78 de contrapartida. A Prefeitura de Alta Floresta iniciou no dia 20, quinta-feira, o processo licitatório. A próxima etapa deve ser a abertura das propostas das empresas interessadas em executar a obra. Vereador Bernardo Patrício dos Santos agradeceu o senador Jayme Campos por destinar a emenda para a pavimentação e ressaltou a importância da obra por atender o anseio da comunidade. “Com certeza a comunidade do bairro Jardim Panorama aguarda com muita ansiedade essa obra”, disse.

