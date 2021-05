A Escola Municipal de Educação Infantil Paulo Pires Pereira localizada no Bairro Boa Nova Três em Alta Floresta realizará na primeira semana do mês de junho uma ação importante de educação ambiental envolvendo 40 alunos das turmas do Pré 2. O objetivo é motivar as crianças a cuidar melhor do ambiente despertando nelas a consciência e o amor pelo meio ambiente.

A ação foi planejada pelas professoras Crislaine Lopes da Silva e Janes Dorta de Freitas, e contou com o suporte da diretora Rosana Panaro Fernandes e o apoio do vereador Claudinei de Sousa Jesus (MDB), que conseguiu com Elisaudo dos Santos a doação de 10 mudas de Ipê amarelo, 10 mudas de Açaí anão, 10 mudas de Baru e 10 mudas de Copaíba do cerrado.

“O vereador Claudinei fechou conosco a parceria e conseguiu o doador das mudinhas. Ele não mediu esforços e logo me deu uma boa resposta para que assim conseguíssemos alcançar o objetivo de nossa aula, nos acompanhou até o local da entrega das mudinhas, e nos ajudou e muito. Sem a participação dele nada teria dado tão certo, ele ainda está atrás para conseguir enviar também junto das mudinhas o adubo para preparar a terra e plantar a árvore”, ressaltou a professora Crislaine Lopes da Silva.

A ação será desenvolvida na Semana do Meio Ambiente. As atividades serão desenvolvidas no prazo de 5 dias, cada dia será realizada uma ação de cuidado e preservação ao meio ambiente. A ação termina no sábado dia 5, com as crianças plantando a mudinhas. Cada aluno receberá uma muda e poderá plantar no local que desejar. Eles só terão que registrar tudo em vídeo e fotos para enviar no grupo da sala.

“Trabalhar a conscientização e a preservação com crianças pequenas é de grande importância, pois eles são o futuro do nosso Brasil, motivá-los a cuidar e plantar faz com que conseguimos construir sujeitos que se importam com a natureza”, ressalta a professora Crislaine.

A Escola Paulo Pires Pereira atende cerca de 200 alunos com idades entre 4 meses a 5 anos completos nos períodos matutino e vespertino, mas devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a exemplo das demais escolas da rede pública de ensino do município, produz o material didático em vídeos e envia por aplicativo de mensagem para que os alunos juntamente com seus pais possam desenvolver as atividades em casa.

Vereador Claudinei de Jesus avaliou como muito importante a ação de incentivar as crianças a desenvolver o sentimento de cuidar do meio ambiente. “É de grande valia a ação por despertar nas crianças o entendimento e a atenção com relação ao meio ambiente, o cuidado que tem que ter com nossa vida, por despertar a atenção para esta causa e para a responsabilidade que terão ao cultivar e cuidar da muda de árvore que irão plantar. Parabéns as professoras pela ação, parabéns a escola e obrigado ao Elisaudo que cedeu as mudas”, frisou Claudinei.