Alta Floresta: Jovens ficam feridos em grave colisão entre moto e carro Foto: Divulgação O acidente envolvendo um Fiat Uno vermelho e uma Honda Fan foi registrado, hoje à tarde, no cruzamento da avenida Papa João Paulo XXIII com a rua B-04, em Alta Floresta. O condutor e a passageira da motocicleta, ambos de 18 anos, ficaram feridos, foram socorridos pelo Bombeiros e encaminhados ao Hospital Regional. Os dois estavam conscientes. Quando a guarnição chegou, a mulher estava sentada, com o capacete ainda na cabeça, e escoriações na perna direita. Já o homem estava em pé e com escoriações múltiplas pelo corpo. Ele segurava o capacete. Com o impacto, ambos foram arremessados por cima do carro, caindo no lado oposto ao da colisão. Foram feitos os protocolos necessários, inclusive imobilização e aplicação de colar cervical. Não há detalhes sobre os atuais estados de saúde. No automóvel, também havia um homem e uma mulher que não sofreram ferimentos e permaneceram no local para os procedimentos necessários. Com a batida, a moto virou e parou com as rodas para cima, tendo parte do tanque e carenagens danificadas. Já o Uno teve danos na lateral direita e a parte da porta ficou amassada. Uma guarnição da Polícia Militar também foi acionada e agora as responsabilidades do acidente passam a ser investigadas.

