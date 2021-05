Não haverá cobrança de taxa de inscrição para participação neste processo seletivo.

O Instituto Federal de Mato Grosso está com inscrições para o Processo Seletivo 2021/2 para as 515 vagas nos Cursos Superiores em seis campi (Alta Floresta, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Cuiabá – Bela Vista, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva e Várzea Grande). As inscrições vão até o dia 14 de junho de 2021 por meio do link http://selecao.ifmt.edu.br . Não haverá cobrança de taxa de inscrição para participação neste processo seletivo.

O Processo Seletivo 2021/2 será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas para o segundo semestre do ano letivo de 2021. Para se inscrever é necessário: ter concluído o ensino médio ou equivalente até a data da matrícula; apresentar as informações exigidas no edital, e ter realizado uma das edições do exame nacional do ensino médio (Enem), sendo válidos as notas obtidas nas edições do Enemdo ano de 2010 ao ano de 2020.

No ato da inscrição, o candidato poderá optar pela opção de reserva de vagas (cotas). Para concorrer, deverá ter cursado integralmente o ensino médio na rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal).

O candidato deverá preencher, eletronicamente, todos os itens do formulário de inscrição, no endereço http://selecao.ifmt.edu.br inclusive o questionário socioeconômico. No ato do preenchimento, o candidato deverá ter em mãos o número do CPF e da cédula de identidade ou documento equivalente, oficial, com foto de validade nacional.

Caso o candidato não informe seu próprio CPF ou caso os dados informados não constem na base de dados de participantes do Enem 2010 ou posterior (2010 a 2020), estará automaticamente eliminado do processo seletivo.

A Diretoria de Políticas de Ingresso e Seleção (DPIS), informa que não realiza alterações de mudança de curso e/ou turno, somente alteração de dados cadastrais necessários à identificação do candidato. Caso o candidato cometa algum equívoco com relação à opção de curso, deverá realizar nova inscrição durante o período de inscrições abertas e valerá a última inscrição efetivada.

No dia 16 de junho de 2021, o IFMT disponibilizará para os candidatos a confirmação de inscrição, contendo o nome do candidato, o número da inscrição, o curso pretendido e Campus que realizará o curso, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/.

Da avaliação

A seleção ocorrerá através das notas das provas objetivas e da redação do Enem. Para que sejam obtidas, é necessário digitar corretamente, o número de Inscrição do ENEM. O resultado de classificação será feito pelo somatório da nota de avaliação objetiva com a nota da avaliação discursiva (redação).

Os candidatos serão classificados por campus, curso e turno, em ordem decrescente, de acordo com a somatória dos pontos obtidos, considerando o desempenho dos concorrentes nas provas. A classificação constará de 10 (dez) listas, sendo uma de ampla concorrência (não cotistas) e outras nove listas por cotas.

Divulgação dos resultados

No dia 23 de junho de 2021, serão divulgadas, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/, dez listas, sendo uma dos candidatos da listagem geral que foram aprovados e os excedentes no processo seletivo 2021/2 e nas outras nove listas constarão os nomes dos candidatos aprovados e os excedentes que se inscreveram como cotistas (reserva de vagas), por curso e turno.

É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação das listas dos candidatos aprovados em todas as chamadas para a realização da matrícula online. Todas as chamadas serão publicadas no endereço eletrônico: http://selecao.ifmt.edu.br/

Sobre as matrículas

As matrículas da 1ª chamada serão realizadas das 8h do dia 05 até as 17h00 do dia 06 de julho de 2021. Não será possível realizar a matrícula em data prevista para outra chamada.

Considerando o período de pandemia da COVID-19 e a recomendação de distanciamento social, a matrícula de todas as chamadas que porventura vierem a ocorrer para este Edital, será realizada conforme as seguintes etapas:

a) envio dos documentos para o endereço eletrônico do Campus a qual pleiteou a vaga e foi aprovado;

b) análise pelo setor de Registro Escolar da documentação encaminhada;

c) conferência com documentos originais após retorno das atividades presenciais nos Campi do IFMT.

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas disponíveis deverão realizar sua matrícula obrigatoriamente de forma online.

Os documentos comprobatórios para realização da matrícula, conforme modalidade de cota que o candidato concorreu, deverão ser encaminhados para e-mail do Setor de Registro Escolar do Campus a qual concorreu a vaga e foi convocado para efetivação da matrícula.