No ano de 2020 o município de Alta Floresta somou 28 óbitos por complicações do coronavírus. Os números se multiplicaram em pouco menos de cinco meses de 2021 quando até esta segunda-feira já somavam 112 pessoas mortas pela Covid.

Março e abril foram os meses com mais óbitos. A redução foi apresentada nos últimos dias. No entanto, estudos apontam que a terceira onda da doença, que tem matado gente pelo mundo, já chegou em Mato Grosso e o município de Alta Floresta está em alerta.



A secretária de saúde do município, Sandra Correia de Mello assumiu a pasta na sexta-feira, mas na manhã desta segunda-feira (24) já acionou a imprensa para fazer um apelo público, chamar atenção do povo: “Precisamos da consciência de todos. A Secretaria de Estado já nos passou informações sobre essa terceira onda e se não houver a cooperação de cada um, não vamos conseguir atender a demanda que vem pela frente”, comentou a gestora da pasta, ao ressaltar que os leitos clínicos e de UTIs poderão ser pouco se acaso o volume de caso crescer conforme aponta estudos.



O município de Alta Floresta já registrou 7.566 casos desde o início da pandemia. Esses números conforme registro do último domingo, dia 23, apontam também para a recuperação de 7.204 pessoas. O final de semana fechou com 256 casos ativos e 35 suspeitos. Na ocasião, eram ocupados 12 dos 25 leitos de UTI em Hospital conveniado e dos 14 leitos clínicos no Hospital Regional, apenas seis eram ocupados. Isso sem contar novos leitos em hospital particular que o estado contratou para atender pacientes com covid no extremo norte.



“Mas os números vão aumentar. E todos temos que tomar mais cuidado ainda”, disse a secretária que no final de semana saiu com uma equipe da secretaria de saúde, Vigilância Sanitária, Força Tática da Polícia Militar e endemias, olhando como estava a questão da aglomeração no comércio e também se eram realizadas festas particulares. “E essas ações agora serão frequentes. Encontramos locais com 50 pessoas, todas sem máscara, alegando até que era um aniversário, mas já pensou se uma está com o vírus e transmite para outras pelo menos oito, depois essas repassam”, questionou Sandra se mostrando muito preocupada com o que pode vir por aí. “Serão três meses. Pois de 15 a 20 dias pode aumentar os números ativos, depois as internações. Mas vamos tentar conseguir segurar os números baixos”, diz contando com o apoio da população. “Dependemos uns dos outros”, declarou.



Fechamento total



No estado de Mato Grosso já tem cidade que voltou a defender o fechamento total. A ação é polêmica, porque de um lado estudos apontam para uma necessidade evitando um caos na saúde e por outro, tem a questão econômica, com comerciantes argumentando não haver necessidade, principalmente de fechar somente estabelecimentos noturnos. “Mas lockdown não passa pela minha cabeça. Só que estamos analisando vários fatores para formar e baixar um novo decreto”, anunciou Mello deixando claro que novas medidas serão adotadas nos próximos dias em Alta Floresta.