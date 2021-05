Destaques 25/05/2021 15:45 Só Notícias Secretaria convoca aprovados em seletivo para atuar contra Covid nos hospitais em Sinop, Sorriso, Colíder, Alta Floresta e Várzea Grande Foto: Nativa News A secretaria de Estado de Saúde divulgou no Diário Oficial do Estado, ontem, a lista dos convocados que foram aprovados no processo seletivo para atuação emergência em razão da pandemia do Coronavírus, nos hospitais regionais de Sinop, Sorriso, Colíder, Alta Floresta e no Estadual Santa Casa. Estão sendo convocados mais de 190 profissionais para os cargos de enfermeiros, técnicos de laboratório, psicólogos, maqueiros, fisioterapeutas, técnicos em enfermagem, médicos, assistente social entre outros. Os convocados deverão comparecer na unidade de saúde conforme indicado no edital e cumprir os procedimentos estabelecidos pela direção, e quando solicitados, conforme necessidade apresentar a documentação especificada no documento para início das atividades profissionais. A ausência na convocação do candidato e quando e falta de entrega da documentação exigida para a contratação temporária, incidirá a convocação do candidato subsequente, conforme necessidade assistencial.

