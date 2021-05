A doação prevista em lei municipal serviria para construção de um Hospital Beneficente, uma Casa de Recuperação e uma Escola Profissionalizante. Negociações com prefeitura envolvem doação de imóveis e mais de R$ 700 mil com repasses para entidades municipais.

O Jornal Mato Grosso do Norte teve acesso a toda documentação envolvendo a polêmica da construção de uma cerca nas proximidades do Córrego do Severo, localizado na Avenida Mato Grosso, acesso ao bairro Cidade Alta.



A referida área, conhecida como AP NORTE 6, foi doada pela prefeitura municipal de Alta Floresta para a Sociedade Beneficente Evangélica por meio da Lei Municipal 063/1985 e regulada pelos decretos 028/88 e 130/88, para a construção de um Hospital Beneficente, uma Casa de Recuperação de Viciados e uma Escola Profissionalizante, estabelecendo no decreto que a construção das obras deveria ter início num prazo de 180 dias, caso contrário o imóvel voltaria ao patrimônio do município.

No entanto, a Sociedade Beneficente Evangélica fez o desmembramento das áreas, loteando e alienando os imóveis de boa-fé. Com isto, o ressarcimento ao poder público municipal, pelo uso da área, passou a ser imprescindível.

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus se apresentou como responsável e se comprometeu a pagar a dívida. As áreas constam com escritura pública, sob registros nas folhas 042/043 do livro 016, registrado no Cartório Dalla Riva, em 22 de junho de 1989, assinadas pelo então prefeito da época, Elói Luiz de Almeida.

Foi firmado a escritura de doação do terreno AP NORTE 6, com 13.887 metros quadrados com a Sociedade Beneficente Evangélica, representada pelo Pastor Otaviano Miguel da Silva. Nesta mesma data de 1989, também foi lavrado no livro 16 nas folhas 040\041, uma doação da Prefeitura Municipal de Alta Floresta do lote AP NORTE 5 com uma área total de 22.989 metros quadrados.

Posteriormente desmembrada AP NORTE 5.1 com 11.400 metros quadrados. No dia 2 de fevereiro de 2005, a Sociedade Beneficente Evangélica, representada pelo Pastor João Agripino de França, firmou escritura de doação da AP Norte 6 lote 9 para o novo proprietário Jaime Pereira da Silva. No ano de 2020, com mediação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Município de Alta Floresta, a Sociedade Beneficente Evangélica e Igreja Assembleia de Deus, firmaram acordo de ressarcimento de danos ao erário municipal.

Conforme avaliação realizada em 11 de maio de 2009, a AP NORTE 5/1 contendo 11.400 metros quadrados foi avaliada em R$ 216.600,00 e AP NORTE 6 com área total de 13.887 metros quadrados, R$ 319.401,00. Esses valores compreendem a reparação integral ao erário municipal e foi levado em consideração o desejo das requeridas partes em quitarem o município, o valor total de R$ 536.001,00.

Os valores foram corrigidos em 03 de outubro de 2019, sendo nesta data avaliados em R$ 948.680,16. O acordo foi assinado pela Promotora de Justiça, Carina Sfredo Dalmolin, Sociedade Beneficente Evangélica, Igreja Assembleia de Deus através do Pastor João Agripino de França, Asiel Bezerra de Araújo Prefeito Municipal e André Muniz Ribeiro, Advogado.

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus se comprometeu em realizar o pagamento integral da dívida e a Sociedade Beneficente Evangélica ficou com a responsabilidade subsidiária em relação ao pagamento dos valores acordados.

Sendo que a referida irá repassar para o município, o imóvel urbano comercial 12, quadra 03, situado no setor NL, com área total de 420 metros quadrados no valor de R$ 78.750,00. Doação em pagamento do imóvel urbano residencial, situado no lote 08, quadra 07, loteamento Rosa dos Ventos, com área total de 360 metros quadrados, avaliados em R$ 112.833,34.

E o restante R$ 757.096,82 serão pagos em 220 parcelas mensais de R$ 3.441,34, corrigidas anualmente pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) a serem pagas até o dia 05 de cada mês, mediante depósito em contas bancárias.

Também ficou acordado que 12 parcelas serão destinadas a Associação Fraterna Benedita Fernandes (Lar dos Idosos), que deverão ser depositadas na Agência 1385-4, conta corrente 3.001.267-1 Conta na Caixa Econômica Federal.

12 parcelas destinadas a A.A.P.D.S – Associação de Apoio ao Portador de Deficiência Sensorial (CEEDA)- que deverão ser depositadas na agência 1177-0, conta corrente 19.336-4 Banco do Brasil.

12 parcelas a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alta Floresta- a serem depositadas na agência 1177-0 conta corrente 15.310-9.

E o restante, 184 parcelas destinadas a arrecadação municipal que serão depositadas na agência 1177-0 conta corrente 6.986-8. A presente minuta do acordo foi encaminhada para a Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O presente acordo teve a autorização da Câmara Municipal de Alta Floresta, através da Lei Municipal 2.574\2020, que autoriza o chefe do executivo municipal a celebrar transação judicial com a Sociedade Beneficente Evangélica e Igreja Assembleia de Deus nos autos da ação civil pública de ressarcimento ao erário municipal, número do processo 4584-14.2015.811.0007, código 129471.

No entanto, cabe a prefeitura esclarecer os munícipes se o acordo firmado está sendo cumprido pela Igreja Assembleia de Deus, também informar a destinação dos lotes que foram repassados pela Igreja como parte do ressarcimento ao erário público municipal,