Destaques 26/05/2021 05:57 Rotary Club de Alta Floresta realiza nesta quarta 13º Leilão Solidário Acontece nesta quarta-feira, dia 26, o 13º Leilão Solidário realizado pelo Rotary Club de Alta Floresta Centro. Serão leiloados 200 animais para cria, recria e engorda. O objetivo do leilão é arrecadar fundos para a realização de projetos e ações que beneficiam a população alta-florestense e entidades como APAE de Alta Floresta, C.E.E.D.A, Projeto Cuida Bem de Mim, Lar Santa Isabel, entre muitos outros. O leilão terá início as 19h30 com transmissão pelo aplicativo e redes sociais da Ricardo Nicolau Leilões. www.ricardonicolauleiloes.com.br Cadastros e informações (66) 3532-0077 (66) 9 9927-3360

