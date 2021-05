Destaques 26/05/2021 14:17 Redação I Nativa News Bombeiros capturam cobra coral-verdadeira em universidade de Alta Floresta Uma cobra coral foi encontrada no campus II da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), em Alta Floresta. O animal peçonhento foi capturado pelo Corpo de Bombeiros. A coral (Micrurus lemniscatus) é considerada uma das cobras mais venosas do Brasil. O fato ocorreu avenida Perimetral Rogério Silva, bairro Flamboyant. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cobra foi encontrada estava no piso de um dos ambientes da Universidade, especificamente na copa, sob uma geladeira. O vigilante reportou que quando adentrou na copa quase pisou no animal, constatando tratar-se de uma cobra, ligando em seguida para o Corpo de Bombeiros.



Os militares usaram equipamentos de proteção individual (EPIs) e técnicas adequadas para a captura do animal peçonhento. Após a captura, a cobra coral foi solta pelos bombeiros em região de mata da região, distante de residências, para não oferecer qualquer risco para os moradores. Curiosidades sobre a Micrurus surinamensis, uma das espécies de cobra coral-verdadeira

Apesar de o animal ser peçonhento (possuidor de toxina que inocula com seus dentes), acidentes com estes animais é muito pouco comum, pelos seguintes motivos: 1) É um animal que não dá bote como as demais cobras peçonhentas brasileiras (jararacas, cascavel e surucucu-pico-de-jaca). 2) Não possui presas inoculadoras de veneno como as demais cobras peçonhentas. A coral-verdadeira inocula sua toxina por meio de dois dentes fixos e sulcados na região anterior da boca. Portanto, costuma-se dizer que a coral-verdadeira, a exemplo da que foi capturada pelo Corpo de Bombeiros, morde e não pica. 3) É uma espécie de cobra que vive sobre o folhiço da floresta, em buracos, sendo dificilmente vista.

A imagem em que um bombeiro manipula o animal com as mãos calçadas de luva não poderá ser feita por quem não seja especialista da área. De todo modo, isto demonstra o quanto o comportamento das corais-verdadeiras é diferente das demais cobras peçonhentas. Contudo, fica o alerta do Corpo de Bombeiros Militar que a especiação de cobras (definir que cobra é) é um trabalho que demanda conhecimentos específicos. Deve-se sempre acionar o Corpo de Bombeiros Militar ou órgão ambiental.

