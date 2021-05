Destaques 27/05/2021 05:58 Arão Leite/J. Cidade LEI COVID: Pacientes fugindo de isolamento são denunciados à polícia em AF - Foto por: Asscom/PJC-MT Enquanto a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta faz um alerta sobre possível surto/aumento de casos e internações de pessoas com covid, há pessoas no município descumprindo isolamento e por isso denunciadas devido ao risco de estarem contaminando mais gente.

Na manhã desta quarta-feira a Delegacia Municipal de Polícia Civil voltou a ser procurada devido a um frentista que estaria trabalhando mesmo sendo positivado. “Ele deveria estar em casa, isolado. É positivado, não avisou os patrões e está trabalhando”, disse a pessoa que denunciou o caso e já apontando que a situação é recorrente. “Já registramos várias queixas”, assegurou a fonte, mas já pedindo para retirar o caso do frentista, explicando que o paciente já tinha recebido alta “mas os médicos não haviam comunicado a Central de Monitoramento”.

Mas outros casos chamam a atenção. Um deles é de uma empresária que segundo a pessoa que procurou a Polícia, o “marido dela está positivado e ela teria que ficar em casa também isolamento cumprindo o protocolo, mas estava trabalhando normal”, e foi denunciada.

E o caso mais grave, revelou a fonte, é de uma técnica de enfermagem, atuando com covid, dentro do seu ambiente de trabalho. O caso foi denunciado à Delegacia de Polícia que faria a intimação da suspeita.

De acordo com a central de monitoramento Covid em Alta Floresta, quem for positivado ou parente em isolamento e descumprir as medidas poderá ser responsabilizado, de acordo com o artigo 268, por “Infringir determinação do Poder Público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.”

