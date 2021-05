Destaques 27/05/2021 06:52 Só Notícias/Herbert de Souza PM diz que não recebeu denúncias sobre supostos sequestradores de crianças em Sinop e Alta Floresta Foto: Só Notícias/arquivo A Polícia Militar confirmou, ao Só Notícias, que não recebeu nenhuma denúncia sobre supostos sequestradores de crianças em Sinop e Alta Floresta. Os boatos se espalharam nas redes sociais após a divulgação de um vídeo em que uma mulher afirma que um casal, em um veículo preto, estaria rondando sua casa com intenção de sequestrar sua filha. Posteriormente, também foram divulgados supostos relatos de casos semelhantes em bairros de Sinop e também em Alta Floresta. No entanto, segundo a assessoria, não houve qualquer denúncia formal à Polícia Militar em nenhum dos dois municípios. A assessoria ainda detalhou que, a partir das publicações, o comando da PM em Alta Floresta decidiu checar as denúncias. Mas, mesmo assim, não houve confirmação de que casos semelhantes estivessem ocorrendo no município. Comandos da Polícia Militar de outras cidades de Mato Grosso também foram consultados e não apontaram notificações de supostos sequestros. Em 2018, Mato Grosso foi alvo de fake news semelhantes, que apontavam uma onda de sequestros de crianças e adolescentes em Cuiabá e Várzea Grande. No entanto, na época, a Polícia Civil confirmou que apenas um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso em Cuiabá, onde a mãe narrou que tentaram levar sua filha enquanto passava por um ponto de ônibus, na região do Residencial Aricá. Na ocasião, técnicos da Adjunta de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) emitiram uma série de recomendações para a população evitar a propagação de fake news. A pasta também alertou que os autores das publicações podem responder por comunicação falsa de crime ou denunciação caluniosa.

