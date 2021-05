Destaques 27/05/2021 14:56 Redação I Nativa News Mulher morre em acidente envolvendo carro e moto em perimetral de Alta Floresta Foto: reprodução Radio Progresso O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (26) no setor B. A vítima fatal é uma mulher de 59 anos, que conduzia uma motocicleta quando foi colhida pelo veículo. A mulher chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, no hospital não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Conforme registro da Polícia Militar, o condutor do veículo Uno relatou que seguia na perimetral Rogério Silva, nas proximidades da esquina do setor B entrou na calçada fazendo uma conversão para retornar na perimetral, momento em que atingiu a vítima que seguia na perimetral em uma motocicleta Crypton.

A vítima sofreu fratura exposta na perna direita e ficou inconsciente. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros não resistiu os ferimentos e faleceu. O condutor do veículo foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

