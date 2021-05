Destaques 27/05/2021 15:07 Redação I Nativa News Duas pessoas ficam feridas após veículo sair de pista próximo a Nova Canaã do Norte Foto: Divulgação - VIA BRASIL O fato foi registrado na rodovia MT-320 próximo ao município de Nova Canaã do Norte por volta das 11h na manhã desta quinta-feira (27). Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas ao Pronto Socorro em Nova Canaã do Norte.

O caso foi atendido pela concessionária Via Brasil, o veículo Strada seguia sentido ao município de Nova Canaã do Norte na altura do km 208 o condutor perdeu o controle e saiu da pista. O veículo parou após o choque frontal com uma árvore.

O atual estado das vítimas não foi informado.

