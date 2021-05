Destaques 27/05/2021 15:52 Fernanda Renatè | Estadão Mato Grosso Extorsão: Homem cai em golpe ao trocar mensagens com "novinha" Um homem identificado como D.P.S., de 38 anos, procurou a delegacia de Sorriso para denunciar crime de extorsão após trocar mensagens com uma suposta adolescente pela internet. Conforme as informações, uma pessoa se passando por familiar da menina e um advogado entraram em contato, afirmando que ela é menor de idade e exigiram dinheiro. Se sentindo pressionado, a vítima disse que fez vários depósitos, em contas diferentes, totalizando R$ 1,3 mil. A vítima contou aos policiais que recebeu uma mensagem da garota pelo Facebook e os dois começaram a trocar mensagens. Dias depois, familiares da menina entraram em contato com ele afirmando que ela é menor de idade e que havia sido internada com problemas psicológicos em uma clínica. Os criminosos exigiam dinheiro como forma de reparação. Neste meio tempo, um homem se identificando como advogado de Santa Catarina e um suposto delegado de polícia, também teriam ligado para ele como forma de pressionar. O homem resolveu procurar a polícia após ser ameaçado, caso não fizesse mais depósitos. A Polícia Civil investiga o caso.

