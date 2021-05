Destaques 27/05/2021 17:23 Redação I Nativa News Paranaíta: Localizado corpo de mergulhador que se afogou no Teles Pires O Corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (27) por militares da 7° CIBM, que se deslocaram nas primeiras horas da manhã para a balsa de extração de minério, no município de Paranaíta, onde havia suspeita de afogamento da vítima de 25 anos.

O dono da balsa procurou a Polícia Judiciária Civil para confecção do boletim de ocorrência e também acionou o Corpo de Bombeiros. O comunicante relatou que um de seus mergulhadores fez um mergulho, isto por volta das 18h00 de 26/05/2021, e que depois de 35 minutos embaixo d’água o pessoal da superfície observou que havia algum problema com o mergulhador. Mandaram um sinal para a suposta vítima, que até respondeu. Tentaram retirar a vítima, sem êxito, vindo somente a chupeta com a mangueira de ar. Foi feito um mergulho no intuito de encontrar a vítima por um de seus funcionários e, no entanto, somente foi encontrado o cinto de segurança solto.

Nesta manhã a equipe de buscas localizou o Corpo do jovem identificado como Irenilson Marcos dos Santos.

