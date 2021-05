Destaques 28/05/2021 06:49 RDnews Catadores de recicláveis encontram R$ 28 mil no lixo e devolvem à agência do BB A quarta (26) teria sido um dia normal de trabalho na Cooperativa Alternativa de Reciclagem e Preservação do Meio Ambiente (Coorepan), caso os trabalhadores não tivessem se deparado com quase R$ 30 mil em meio aos resíduos. Depois de encontrar a quantia, os catadores de reciclavéis devolveram todo o valor. Segundo a Polícia Militar, o dinheiro foi descartado por engano por uma agência do Banco do Brasil. Um gerente do Banco disse aos policiais que tinha recebido uma ligação informando que vários envelopes com dinheiro tinham sido encontrados entre os papeis enviados pela agência bancária para reciclagem. No total foram devolvidos R$ 28.836,00. Na cooperativa, localizada no bairro Pedra 90, em Cuiabá, duas trabalhadoras contaram que estavam separando o material e estranharam os envelopes com dinheiro. Imediatamente, entraram em contato com gerente da agência que acionou o Bope. O dinheiro foi encaminhado à Central de Flagrante e o gerente acompanhou o registro da ocorrência.

Voltar + Destaques