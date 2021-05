Destaques 28/05/2021 08:59 Redação I Nativa News Homem com mandado de prisão do Estado de Goiás é preso em Alta Floresta Foto: Divulgação A Polícia Militar de Alta Floresta realizou ontem, quinta-feira (27) no bairro Jardim Europa (Buriti), a prisão de um homem de 32 anos. Ele possuía um mandado de prisão em aberto. Em rondas na MT-208 próximo na entrada de acesso ao bairro, os policiais viram um caminhão estacionado e realizaram a abordagem. Ao checar no sistema Infoseg foi constado que o suspeito estava com mandado de prisão do Estado de Goiás, com validade até 14 de janeiro de 2041. Diante do fato ele foi encaminhado a Delegacia Municipal para as providências necessárias.

