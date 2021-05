Destaques 28/05/2021 15:51 Redação I Nativa News Novo decreto de Alta Floresta muda horários do comércio e amplia toque de recolher As novas regras começam a partir desta sexta-feira (28), e valem até as 5h do dia 6 de junho, podendo ser prorrogadas. As medidas preveem restrição da circulação de pessoas e de venda e consumo de bebida alcoólica em espaços de uso público ou coletivo. Também fica proibido em todo o território de Alta Floresta o uso de narguilés em locais de acesso público. Deliverys podem funcionar até às 23h00. O funcionamento de estabelecimentos comerciais, passará a ser das 05h00 às 22h00 de segunda a sábado e aos domingos de 05h00 às 12h00, restaurantes poderão atender até às 15h00. Os supermercados devem ter no máximo 50% do limite de sua capacidade e também é permitida a presença de uma pessoa por família. Ficam vedadas atividades que causem aglomerações, em especial nas praças, parques públicos e privados, nas calçadas e estabelecimentos ao longo da via pública. Igrejas, museus, teatros, cinemas e congêneres devem respeitar 30% de sua capacidade, respeitando o horário do decreto e limitado a 50 pessoas (o que menor for). O decreto também estabelece que fica proibida a circulação de pessoas das 23h00 às 05h00. download novo_decreto.pdf

Voltar + Destaques