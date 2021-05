Destaques 28/05/2021 17:26 Redação I Nativa News Delegacia de Nova Monte Verde recebe sala de atendimento às mulheres e crianças Foto: Divulgação Nesta sexta-feira (28) a Delegacia de Polícia Judiciária Civil do município de Nova Monte Verde recebeu, de forma simbólica, a sala de atendimento às mulheres e crianças.

Uma reforma foi realizada pelo Lions Club do município, que equipou a sala com brinquedos e móveis que possibilitarão um atendimento humanizado e acolhedor às mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos menores.

O espaço também será utilizado para atender as crianças vítimas de violência. O ambiente é apropriado e contém infraestrutura que garante a privacidade das mulheres e crianças que o utilizarão. Servidores demonstraram gratidão ao Lions Club de Nova Monte Verde, no ato representado pelo Presidente Patrick Beloni, pelo apoio dado à Polícia Civil nesse projeto e pela parceria de sempre. "Todo nosso respeito e admiração por esse importante clube de serviço, que tanto beneficia a sociedade de Nova Monte Verde".

