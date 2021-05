Destaques 29/05/2021 06:04 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: Escola Furlani pode sofrer fusão com Escola Militar Dom Pedro II Foto: Reprodução I Jornal da Cidade A polêmica pode estar chegando ao fim e uma decisão praticamente tomada, estaria dependendo agora somente do resultado de audiência pública a acontecer possivelmente no mês de junho. É o caso do prédio da Escola Estadual Furlani da Riva, com possibilidade de se tornar a sede da Escola Militar Dom Pedro II.

Nesta sexta-feira, 28 de maio de 2021, major Evandro Dias de Souza, diretor da Escola Militar, reuniu a imprensa para fazer algumas pontuações. Conforme informou, uma reunião com representantes da Unidade qual é o gestor, da Escola Furlani da Riva, do Ministério Público, da Secretaria de Estado e Assessoria Pedagógica, foram feitas algumas ponderações do que pode ocorrer caso a Escoal Militar passe a ocupar o prédio ainda hoje da Escola Furlani da Riva.

De acordo com o oficial, a Escola Furlani não deixaria de existir, mas iria agregar valores, sendo todos os seus alunos atendidos da mesma forma que os estudantes da Escola Militar, com uniforme padrão para todos, mesmas disciplinas e ensinamentos. “Essa reunião que tivemos ficamos agora esperando um posicionamento da Escola Furlani que fez alguns questionamentos à Seduc para aí realizarmos uma Audiência Pública”, disse Major Evandro esclarecendo que em votação, o ato com participação de professores, pais e alunos das duas instituições, deverá encerrar com uma votação para que a Escola Militar mude para o prédio da Escola Furlani ou não.

A falta de uma sede própria é uma das maiores dificuldades da Escola Militar que atua em um alojamento do complexo esportivo municipal há três anos.; Com a possível mudança para o outro prédio, a unidade que já atende 312 alunos poderá ampliar o espaço para 600 estudantes. “E os alunos do Eja continuarão sendo atendidos no mesmo local, pois a Escola Militar só atende diurno”, justifica Evandro deixando claro que à noite, se a decisão for tomada em prol da escola militar, as salas serão disponibilizadas para o Ensino de Jovens e Adultos.

Carreata

Neste sábado, 29 de maio acontecerá uma carreata às 9 horas da manhã com saída da sede provisória da Escola Militar anexa ao Ginásio de Esportes. Pais e alunos vão para as ruas, mostrar que não querem tirar a Escola Furlani de Alta Floresta, mas cobrar uma sede para a Dom Pedro II.

Voltar + Destaques