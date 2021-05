Destaques 29/05/2021 06:11 55% dos alunos da rede estadual que fizeram Enem entraram em universidades públicas Número deve ser maior, já que nem todas as escolas responderam ao questionário on line da Seduc Mais de 50% dos alunos da rede educação que concluíram o Ensino Médio em meio à pandemia foram aprovados em universidades públicas de todo o país e matriculados em 41 cursos diferentes. Os dados são de um mapeamento on line feito pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), ainda não concluído. Direito, letras, pedagogia, administração, engenharia civil, medicina veterinária, agronomia, arquitetura e urbanismo foram os cursos mais procurados. Conforme a coordenadora de Ensino Médio da Seduc, Giseli Maciano, 279 estudantes responderam ao formulário online “Mapeamento dos estudantes concluintes do Ensino Médio 2020 – Enem – 2020”. Desse total, 191 informaram que fizeram o Enem em 2020, sendo que 105 conseguiram notas suficientes para se matricularem numa instituição de ensino superior pública, num total de 55% de aprovados. Entre os novos alunos de universidades públicas, 31 informaram que participaram do Pré-Enem Digital. Os estudantes aprovados são de 27 municípios e 31 escolas diferentes. Entre as campeãs de aprovação estão a Escola Estadual Milton Armando Pompeu de Barros, em Colíder (15 aprovações), EE Alexandre Leite em Ribeirãozinho e EE Deputado Bertoldo Freire, em São José dos Quatro Marcos, com 9 aprovados cada. O diretor da EE Milton Pompeu, Fabiano Joaquim da Costa, destaca que o número alto de alunos aprovados é fruto de um trabalho intenso de todos os profissionais da escola, principalmente, dos professores. “O nosso foco principal é a aprendizagem dos nossos estudantes. O sucesso dos nossos estudantes com certeza é o nosso maior combustível e é o que nos motiva em continuar desenvolvendo um trabalho competente”, ressalta. O diretor lembra que a escola procura fazer um bom planejamento das ações pedagógicas. A EE Antônio Ferreira Sobrinho de Jaciara teve 8 contemplados seguida das EEs Cândido Portinari, de Tapurah, e José Leite de Moraes, Várzea Grande, com cinco alunos cada. Planejamento “São dados apenas das escolas que responderam ao formulário eletrônico, já que a aprovação geral no estado é superior ao que apresentamos. As aprovações são reflexo do trabalho pedagógico desenvolvido pelas unidades escolares”, comemora a coordenadora. A coordenadora de Ensino Médio da Seduc destaca que, com o objetivo de incentivar a participação e dedicação dos estudantes concluintes do Ensino Médio no Enem, foi disponibilizado às escolas um link para mapear as aprovações dos estudantes. Gisele Maciano lembra que é preciso ter uma pesquisa ampla para saber a quantidade real de aprovados em todo o estado. A coordenadora está disponibilizando o link do formulário online para que seja preenchido pelo maior número possível de alunos da rede estadual. “Contamos mais uma vez com a colaboração de todos os gestores, professores e comunidade em geral, para a divulgação do link dessa pesquisa junto aos estudantes concluintes do Ensino Médio em 2020. Com isso será possível planejarmos novas ações diante de um número real de aprovados”, assinala.

