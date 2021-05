Destaques 30/05/2021 10:14 Motorista perde o controle e carro vai parar às margens de córrego na Avenida Mato Grosso Duas pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros na noite de sábado (29) após o veículo que ocupavam cair em uma ponte na Avenida Mato Grosso, principal via de acesso à região do Cidade Alta, em Alta Floresta. O acidente foi atendido as 22h24. Imagens do acidente circularam nas redes sociais momentos após o acidente, mostrando o condutor de uma caminhonete Ranger no leito do rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado realizando o resgate das vítimas, que foram retiradas pela janela do condutor saindo ilesas sem nenhum ferimento.

