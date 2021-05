Destaques 31/05/2021 15:34 Redação I Nativa News Colíder: Colisão frontal entre motocicleta e caminhão tanque termina em morte na MT-320 Foto: Divulgação - VIA BRASIL O caso foi registrado as 13h desta segunda-feira (31) na rodovia MT-320 próximo à entrada do município de Colíder. A identidade do motociclista, vítima fatal deste acidente, não foi informada. Guarda Municipal de Trânsito, Polícia Judiciária Civil e Corpo de Bombeiros foram acionados pela concessionária Via Brasil momentos após o acidente. Conforme registro o motociclista seguia sentido Colíder à Nova Santa Helena, a carreta tanque seguia em sentido contrário. Em uma curva houve o encontro entre os veículos, o motociclista adentrou a via e teria invadido a pista preferencial, o que levou o caminhão a sair da mão de direção, momento em que o motociclista retornou para sua mão de direção e houve o choque frontal. O condutor da motocicleta Honda CG teve morte instantânea, Pericio Oficial e Identificação Técnica –Politec, foi acionada. As circunstancias do acidente devem ser apuradas.

