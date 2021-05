Destaques 31/05/2021 15:50 Redação I Nativa News Alta Floresta: Pai aciona Corpo de Bombeiros para procurar filho desaparecido em área de mata O registro do desparecimento de pessoa foi feito no início da tarde desta segunda-feira (31) na Comunidade Monte Santo, Rodovia MT-010, estrada popularmente conhecida como 2ª Leste, na zona rural de Alta Floresta-MT. O desaparecido é um homem de 34 anos, que faz uso de medicamentos antidepressivos. O pai do homem supostamente desaparecido procurou a Polícia Judiciária Civil e também o Corpo de Bombeiros Militar informando que o filho saiu por volta das 07h da manhã e até o início da tarde não havia retornado. Pegadas foram vistas na direção de uma área de mata havendo suspeita de que o desaparecido possa ter adentrado na reserva florestal da propriedade. O pai relatou ainda que no decorrer do dia fez-se tentativas de encontrar o desaparecido, sem êxito. Relatos do pai são de preocupação, pois o filho faz uso de medicação antidepressiva e há alguns dias disse a uma tia que “sentia vontade de sumir”. Três militares do Corpo de Bombeiros foram designados para os trabalhos de buscas ao homem desaparecido, se deslocaram logo após o registro.

