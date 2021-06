Destaques 01/06/2021 06:16 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem supostamente desaparecido em mata é localizado Foto: Reprodução O caso de suposto desaparecimento foi registrado no início da tarde de segunda-feira (31). O pai de um homem de 34 anos, procurou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Judiciária Civil relatando o desaparecimento do filho na Comunidade Monte Santo, Rodovia MT-010, estrada popularmente conhecida como 2ª Leste, na zona rural de Alta Floresta-MT. Uma equipe com três militares do Corpo de Bombeiros se deslocou até a propriedade, onde a família havia identificados pegadas que seguiam para a região de mata. O homem saiu de casa por volta das 07h da manhã, o pai estava preocupado com o desaparecimento pois o filho faz uso de medicação antidepressiva e há alguns dias disse a uma tia que “sentia vontade de sumir”. Tão logo a guarnição chegou ao local, levantava informações e indícios, preparava um roteiro para dar início as buscas na mata, quando foi informado que o homem havia sido localizado. Enquanto a pai buscava o auxílio de autoridades, outras pessoas permaneceram em buscas e informaram via rádio que o homem foi localizado. Ao sair da mata o homem recebeu atendimento dos militares, a vítima estava aparentemente bem relatando apenas cansaço e fome. Os pais foram orientados e o pai informou que levaria o homem para atendimento psiquiátrico.

