Está em tramitação na Câmara Municipal de Alta Floresta, o Projeto de Lei 2104/2021, de autoria do executivo, que redefine a área do perímetro urbano do município. Conforme o projeto, fica delimitado o Perímetro Urbano, a Zona de Reserva para Expansão Urbana (ZREU) e a Zona de Reserva para Expansão Aeroportuária (ZREA) do município de Alta Floresta, segundo limites e confrontações constantes nos memoriais descritivos. A matéria promete motivar muita polêmica em sua interpretação, porque em seu Artigo 1º, parágrafo segundo, diz que a área urbanizada é aquela que dispõe de, pelo menos, três dos benefícios a seguir: I - Pavimentação a via; II - Rede de abastecimento de água; III - Rede de drenagem de águas pluviais; IV - Rede de esgoto sanitário; V - Rede de energia elétrica para distribuição domiciliar; VI - Iluminação pública; VII - Coleta de lixo domiciliar. Em sua interpretação, tira a responsabilidade de novos loteamentos de só poderem comercializar os terrenos com as demais infraestruturas. Ou seja, se um loteamento tiver os benefícios de rede de abastecimento de água, energia elétrica e iluminação pública, não há obrigatoriedade de ter pavimentação asfáltica. Outro fator de discussão é que o perímetro urbano do município de Alta Floresta está estabelecido pela lei 721/1997, composta apenas pelo memorial descritivo do município, sendo outras leis que redefinem a obrigatoriedade de infraestrutura nos loteamentos, como por exemplo, o Código Diretor do Município. Conforme a justificativa do presente Projeto de Lei, após aprovado, os terrenos localizados dentro dessa área, considerados por sua finalidade, uso e ocupação como urbanos, garantem ao poder público, condição de tributar, podendo cobrar o IPTU, e ao mesmo tempo, garantir aos moradores a coleta do lixo e outros serviços urbanos. O maior problema de Alta Floresta, até os dias atuais, é que no passado muitos bairros foram comercializados sem as devidas infraestruturas, principalmente de pavimentação asfáltica. Tirar essa responsabilidade dos novos loteamentos seria retroceder, trazendo no futuro a responsabilidade para o poder público de fazer este investimento. Ainda na justificativa, o Projeto de Lei visa atualizar o perímetro urbano do Município de Alta Floresta, levando em conta as mudanças ocorridas ao longo dos anos, movidas pelo crescimento de nossa cidade e aumento de nossa população. O objetivo, portanto, é redefinir o a área do perímetro urbano do município de Alta Floresta, adequando-o a nova realidade fática. "Com esta proposta estaremos oferecendo aos futuros empreendedores, tanto no sentido de implantar loteamentos, quanto na oportunidade de aquisição de terrenos para a construção de suas casas, bem como, regularizarem as já construídas, que dependem dessa ampliação", diz a justificativa. "Nosso Município vem passando por processo de crescimento urbanístico, havendo a necessidade de algumas ampliações, atualmente prejudicadas pela limitação do nosso perímetro urbano", acrescenta a justificativa. Vale ressaltar que os projetos de Leis apresentados anteriormente na Câmara Municipal, redefinindo a área urbana do município, foram aprovados apenas com a mudança no memorial descritivo.

