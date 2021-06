Destaques 01/06/2021 15:14 Lindomar Leal I Assessoria Vereador de Alta Floresta cobra retorno das cirurgias eletivas no Hospital Regional Vereador e presidente da Comissão de Saúde na Casa de Leis, Douglas Teixeira propôs aos vereadores encaminhar um ofício em conjunto cobrando esclarecimentos do Hospital Regional Albert Sabin e da Secretaria Municipal de Saúde sobre a demora no atendimento de pacientes encaminhados para a unidade hospitalar O retorno das cirurgias eletivas e o atendimento de consultas de especialidades no Hospital Regional Albert Sabin foi pauta de cobrança em tribuna feita pelo vereador Douglas Teixeira (PSC). "Não estão sendo realizadas estas consultas no ambulatório e a fila de espera não para de crescer. São quase 100 consultas agendadas pela secretaria municipal de saúde e simplesmente o hospital não está fazendo isso e a fila não para de crescer”, disse preocupado ao relatar que a fila de espera por cirurgias ortopédicas e de outras especialidades também está crescendo. Presidente da Comissão de Saúde na Casa de Leis, Douglas Teixeira disse que esteve no Hospital Regional de Alta Floresta no dia 24, segunda-feira, e cobrou da direção da unidade a agilidade nos procedimentos para a retomada desses atendimentos. Na tribuna da Câmara, na sessão ordinária do dia 25, terça-feira, Douglas Teixeira pediu apoio dos vereadores para encaminhar um ofício assinado por todos cobrando esclarecimentos da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Regional. "Precisamos enquanto autoridades legislativas em conjunto com as demais autoridades buscar soluções para estes problemas advindo da nossa saúde pública", frisou.

