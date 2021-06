Destaques 01/06/2021 15:59 Redação I Nativa News Alta Floresta: Mulher é acusada de tentar matar marido ao flagrá-lo em boate O caso foi registrado na noite desta segunda-feira (31) no setor F em Alta Floresta. A mulher não foi localizada, o homem foi socorrido e após os primeiros cuidados se recusou a permanecer sob cuidados médicos.

Testemunhas acionaram a viatura da Polícia Militar que passava em rondas, informando que uma mulher adentrou um estabelecimento naquele setor em posse de um espeto de madeira. A mulher desferiu um golpe no pescoço do homem de 51 anos.

Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos encaminhando a vítima ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert, onde a guarnição da Polícia Militar encontrou a vítima e a testemunha em visível sinal de embriaguez alcoólica.

