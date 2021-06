Ainda falta mais de um ano até as eleições de 2022, mas, nos bastidores, a antecedência tem papel relevante nas articulações

As eleições de 2022 já movimentam a classe política de Alta Floresta para a disputa de vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Nomes circulam nos bastidores, regras para as próximas eleições, que podem ser alteradas pelo Congresso Nacional, e as articulações envolvendo a sucessão no Governo do Estado devem mexer com o cenário.

O primeiro fator que deve impactar nas eleições proporcionais de 2022 são as coligações (união de vários partidos em uma chapa). Se continuarem proibidas, como aconteceu nas eleições municipais de 2020, as legendas terão que ir para a disputa "sozinhas" e montar chapas de acordo com o nível de voto de seus candidatos, para tentar reeleger os que estão no mandato e novos postulantes.

LISTAS PRELIMINARES

Alguns candidatos são tidos como certos na disputa pelos próprios parlamentares, são eles: A vice-prefeita Roseli Gomes, a Rose do Tradição (foto), do PSC recém-empossada vice-prefeita, o delegado de Polícia que ficou em segundo lugar para prefeito, Vinicius Nazário (Pode), Luiz Araújo (PP), que também concorreu a prefeito no ano passado, o ex-prefeito de Paranaíta, Tony Ruffato, que criou base eleitoral em Alta Floresta, o presidente da Metamat, Juliano Jorge (DEM), irmão do ex-deputado e hoje suplente Romoaldo Júnior, Jornalista Oliveira Dias (PSDB) e o empresário Rafael de Carli (AVANTE).

REELEIÇÃO MAURO MENDES

O outro componente que vai influenciar na montagem de chapas para deputado são as alianças para a eleição de governador. Por exemplo, ainda não se sabe sobre o futuro da aliança no nível estadual de MDB e DEM, dois dos principais partidos do grupo governista.

Isso quer dizer que, numa conjuntura de maior número de candidatos a governador, de partidos expressivos, as chapas para deputado daquela sigla automaticamente são turbinadas, uma vez que elas podem ganhar votos de legenda puxados pelo candidato a governador, que deverá fazer campanha para os postulantes.

É uma engenharia política que envolve mais componentes, claro, mas, na Câmara Municipal, vereadores já se movimentam, reservadamente, e avaliam a possibilidade de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal.