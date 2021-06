Destaques 02/06/2021 14:47 Redação I Nativa News Motorista morre após veículo sair de pista na MT-320 Foto: Divulgação O condutor do veículo, vítima fatal do acidente, tem 35 anos e foi identificado como Anderson Barreto Mangolin, conhecido como “Batata” na cidade de Colíder. O acidente aconteceu na rodovia MT-320 por volta das 23h50m na noite desta terça-feira (01).

Conforme registro da concessionária Via Brasil, o veiculo seguia sentido a Nova Canaã quando o condutor perdeu o controle, saiu da pista na rodovia, transpondo a pista marginal e colidindo contra uma pedra.

A vítima faleceu o local. Corpo de Bombeiros e Polícia Judiciaria Civil foram acionados para atender o caso.

