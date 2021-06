Destaques 02/06/2021 14:54 Lindomar Leal I Assessoria Força Tática de Alta Floresta recebe homenagem por bravura no combate à criminalidade Foto: Divulgação A Câmara Municipal de Alta Floresta aprovou na sessão ordinária a Moção 021/2021 de autoria do presidente da casa leis, vereador Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, em Congratulações com os policiais militares que integraram a guarnição durante a operação da Polícia Militar e da Força Tática ocorrida no dia 24 de dezembro de 2020 na zona rural do município de Colíder, pela bravura e coragem no combate à criminalidade e a missão de proteção a todos os cidadãos. “Nossa comunidade orgulha-se de ter bons policiais, pessoas de elevado gabarito, que zelam pela nossa segurança. Assim, não poderíamos deixar de agradecer e reconhecer a bravura e a coragem pelos trabalhos prestados em nosso município e região pelos militares que participaram desta importante ação policial, resultando na apreensão de diversas armas, drogas, barras de ouro, colete à prova de balas, rádio comunicador e objetos produtos de roubos”, ressaltou o presidente. Os policiais homenageados foram o tenente coronel João Paulo Bezerra do Nascimento, o Major Ben-Hur Lima Ribeiro Rodrigues, o primeiro sargento Sérgio Zufino da Silva, o terceiro sargento Jailson Barbosa Xavier, o terceiro sargento Rubens Rodrigues Borges Júnior, o terceiro sargento Robson de Deus Bento, e os soldados Paulo Sergio da Silva Sarôa, Elielton Barbosa de Sousa Bianchini, Rafael Ribas Amaral, Jairo Muller Santos Junior, Igor Alves Macedo, Eder Fernando Rinaldo, Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza, Alexandre Granzoti Moreira, João Sabino dos Santos Silva e Mackon Douglas Soares de Oliveira.

