Destaques 05/06/2021 17:12 Acessenoticias Balanço do andamento da operação contra assalto de 02 cooperativas de Nova Bandeirantes Foto: Reprodução O Tenente Coronel, Marcelo Moraes, comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar de Juara fez um resumo da operação de combate contra o bando que assaltou 02 (duas) cooperativas Nova Bandeirantes, por volta das 10:30h desta sexta-feira, dia 04 de junho de 2021. O assalto aconteceu nas agencias das cooperativas Sicoob e Sicredi. Segundo o balanço da operação, durante a fuga, os suspeitos atearam fogo em um veículo Uno e atravessaram um caminhão na Rodovia de acesso ao município, sendo que ao todos foram pelo menos 10 criminosos fortemente armados com arma de grosso calibre. Eles invadiram os citados estabelecimentos fazendo grande número de pessoas reféns e atiraram para o alto para intimidar a população e causar pânico. Durante a fuga 02 (duas) caminhonetes foram queimadas. Assim que tomou conhecimento da ação criminosa, os policiais fizeram barreiras em toda a região. O Tenente Coronel, Marcelo Moraes, comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar de Juara explica que conta com apoio operacional da Polícia Militar e 02 (duas) Equipes Força Tática de Alta Floresta, BOPE (Batalhão e Operações Especiais), 01 (uma) Aeronave do CIOPAER, equipes de Inteligência do 9º Comando Regional e do BOPE. Também foram usadas em deslocamento 02 (duas) Força Tática de Sinop, 01 (uma) de Peixoto de Azevedo, 02 (duas) Força Tática de e Polícia Militar do Comando Regional de Juína contabilizando um total de policiais em operação 120 (cento e vinte). Segundo o comandante, após analise das imagens foram detectadas 06 (seis) armas longas, sendo identificado um fuzil Rugger 556, Pistolas e espingarda de Combate Cal 12. As vitimas identificaram que os criminosos tinham sotaque nordestino, e de acordo com as testemunhas, os bandidos usavam roupas táticas e botas militares. O valor roubado nas duas cooperativas ainda não foi revelado. Analise da ação: Elementos têm habilidades com armas. Outras informações: Pelo constatado, após queimarem as caminhonetes eles pegaram outros veículos. Surgiram várias informações falsas, inclusive foram abordadas duas caminhonetes suspeitas, sem efeito. Trabalho continua. As equipes de Inteligência estão a campo e logo teremos mais informações. Contato feito: na tarde de hoje dois veículos furaram a barreira próxima a Apiacás e tomaram rumo a Nova Monte Verde, sendo e batidos e acompanhados pelas guarnições, barreira em Nova Monte Verde pronta, equipes em deslocamento. “Entendemos que possivelmente o planejamento dos criminosos foi comprometido, o que favorece a Operação Policial”, disse o comandante.

