Destaques 06/06/2021 05:14 Marianna Peres I Diário de Cuiabá Emplacamentos cresceram 46% em maio no Estado Mês, foi até aqui, o melhor momento do ano aos concessionários mato-grossenses. Apesar do volume, saldo pode revelar represamento de vendas no setor Mato Grosso registrou, em maio, o maior volume mensal de emplacamentos de carros zero quilômetro do ano. Foram 9.197 unidades entre (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros). Na comparação com o mesmo momento do ano passado há crescimento de 46,71%, já que naquele mês foram contabilizadas 6.269 unidades emplacadas. Apesar de um número significativo – o maior saldo de janeiro até maio em 2021 – a alta nos licenciamentos é impulsionada pela regularização na entrega de veículos vendidos em meses anteriores, conforme dados apresentados ontem pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). “A indústria segue com dificuldades para acompanhar a demanda”, afirma a entidade. Os dados mostram ainda que no acumulado do ano – janeiro a maio – a comercialização de veículos soma 38.255 unidades, 12,71% a mais que o saldo de 33.942 unidades do mesmo intervalo de 2020. Já na comparação maio ante abril desse ano, também existe incremento, desta vez de 35,97%, com os emplacamentos passando de 6.764 unidades para atuais 9.197. O segmento de autos/comerciais leves segue sustentando os bons números do setor, respondendo por 48,61% das vendas no ano. Na sequencia está o segmento de motos, com participação de 33,76%. No País, os emplacamentos de veículos, no mês de maio, tiveram crescimento de 10,82% sobre o mês anterior (319.257 unidades contra 288.081 emplacamentos) e 218%, quando comparado a maio/2020 (100.394 veículos). REPRESAMENTO - Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, a alta foi impulsionada por conta das entregas de veículos vendidos em meses anteriores. "Apesar dos esforços das montadoras, as entregas de veículos ainda não atingiram o equilíbrio, em função da falta de alguns componentes, principalmente eletrônicos, mantendo o represamento de vendas, que já vinha sendo verificado. Nos resultados de maio, notamos que uma parcela dos emplacamentos se refere às vendas realizadas em meses anteriores. Como consequência da menor oferta, os estoques de veículos, para todos os segmentos, se mantêm em um nível muito baixo". Na análise de dias úteis, considerando que maio teve 21 dias úteis (um dia a mais do que abril), o mercado registrou uma alta de 5,57%. O volume acumulado de emplacamentos, nos cinco primeiros meses de 2021, soma 1.393.358 unidades. Na comparação com o mesmo período de 2020, quando foram emplacadas 1.031.235 unidades, houve um crescimento de 35,12%. "Vale observar que esse crescimento, embora bastante positivo, se dá sobre uma base comparativa baixa, já que tivemos péssimos resultados nos meses de março e abril do ano passado, em função do início da pandemia e da paralisação súbita da economia", lembra o Presidente da Fenabrave. A Fenabrave mantém a previsão inicial de crescimento, de 16%, para o ano de 2021, divulgada em janeiro. A entidade somente deve revisar suas projeções em julho, após o fechamento do primeiro semestre deste ano. "Os índices de confiança da indústria estão altos, estando entre os cinco maiores do País. Há demanda e crédito elevados no mercado automotivo e, com a evolução da vacinação e imunização da população, contra o covid-19, talvez estejamos diante de um quadro mais favorável do que o estimado, quando iniciamos a segunda onda da pandemia, neste ano", declara Assumpção Júnior, complementando: "Mas, ainda é cedo para alterar nossas projeções. Vamos aguardar o fechamento do semestre para avaliar melhor o cenário como um todo, incluindo a regularização da produção", conclui o presidente da Fenabrave.

