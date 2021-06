Destaques 06/06/2021 10:48 Évelin Gund I Nativa News Alta Floresta: Mulher é agredida após ter fotos comprometedoras vazadas em aplicativo Mulher procura Polícia Militar após ser agredida pelo ex convivente ao buscar satisfação sobre fotos e vídeos comprometedores que foram “vazados”. O caso foi registrado por volta das 08h da manhã de sábado (05) no setor G em Alta Floresta. A vítima se deslocou até a Central de Operação da Polícia Militar (COPOM) relatando que recebeu uma mensagem no WhatsApp e percebeu que suas amigas também estavam recebendo, ao ver as imagens identificou fotos e vídeos comprometedores, constatando que as imagens foram enviadas pelo seu ex convivente na intenção de lhe prejudicar. A mulher, que não teve a identificação revelada, disse aos militares que procurou o suspeito e que foi agredida com um tapa no rosto e que teve suas vestes rasgadas. Motivo pelo qual procurou a polícia. Uma guarnição se deslocou até a residência do suspeito, que não foi localizado. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer. A vítima foi orientada a representar contra o suspeito e solicitar a medida protetiva.

