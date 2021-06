Destaques 06/06/2021 10:50 Redação I Nativa News Alta Floresta: Mulher esfaqueia o namorado na axila após ser agredida Vítima disse que foi agredida a chutes, tapas no rosto, puxões de cabelo e enforcamento. O casal namorava há dois meses. Foto: Reprodução Mulher aciona Polícia Militar após desferir golpe de arma branca para se defender das agressões do namorado. O caso foi registrado na madrugada deste domingo (06) no bairro Jardim Universitário em Alta Floresta. O suspeito foi localizado em atendimento médico no Hospital Regional Albert Sabin e foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. Após solicitação, a mulher foi localizada pela guarnição em um posto de combustíveis na entrada do bairro. A vítima passou a relatar que está em um relacionamento há cerca de dois meses e que o relacionamento sempre foi conturbado. Que durante a noite estava em um evento com o suspeito, que ao retornar para a residência dele, este iniciou uma série de agressões, com chutes, tapas no rosto, puxões de cabelo e enforcamento, afirmando que a vítima havia feito ele “passar vergonha”. A mulher informou que para se desvencilhar das agressões se apossou de uma faca e desferiu um golpe na altura da axila do suspeito e fugiu, ligando 190 pedindo ajuda e informando o ocorrido. Durante atendimento a guarnição foi comunicada de que um homem havia dado entrada no hospital ferido com arma branca e com um ferimento no rosto. No local foi identificado se tratar do namorado da vítima, que foi então detido e encaminhado à Delegacia para as providências necessárias.

