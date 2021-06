Destaques 06/06/2021 11:04 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motociclista fica ferido após choque contra a carretinha de outra moto Foto: Divulgação O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros no início da noite deste sábado (05), na perimetral Rogério Silva em Alta Floresta. O condutor de uma das motocicletas foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin. Conforme registro do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender o acidente de trânsito, onde uma motocicleta se chocou contra a carretinha de mercadorias de outra motocicleta. O condutor foi encontrado deitado ao solo, já sem o capacete, consciente, desorientado, apresentando sinais de fratura na clavícula esquerda, escoriação nasal, escoriações no membro inferior direito e membro superior esquerdo. O condutor da motocicleta de entrega de um mercado, não sofreu lesões, permaneceu no local até a chegada do Corpo de Bombeiros.

