Destaques 06/06/2021 16:11 Olhar Direto NOVA BANDEIRANTES: Comandante-geral da PM garante empenho máximo em busca dos criminosos Foto: Reprodução Desde a sexta-feira (4) empenhados na busca pelos criminosos que roubaram dois bancos e causara terror na cidade de Nova Bandeirantes, os policiais ainda possuem poucas pistas e estão na fase inicial da caçada contra o bando que agiu utilizando técnicas do novo cangaço. O comandante-geral da Polícia Militar em Mato Grosso, coronel Jonildo José de Assis, garantiu o empenho das forças de segurança na busca pelos bandidos. Conforme já anunciado, são 120 policiais empregados na busca. Assis, em recente entrevista ao Jornal MT Acontece da TV Cidade Verde disse que o atos dos bandidos é uma “ação covarde e terrorista”.



“Foi uma ação covarde, infeliz, e isso só nos reforça a vontade de trabalhar em prol da sociedade. Quero dizer para a sociedade que ela fique tranquila, porque ela está devidamente assistida pela PM”, afirmou o coronel.



No dia do crime a informação era de que 10 homens teriam cometido o duplo assalto bancário simultâneo, mas no decorrer dos trabalhos se descobriu que pelo menos 20 estavam envolvidos no ato, que inclusive resultou em dois feridos e diversas lojas do centro da cidade danificadas com os estilhaços de tiros e rajadas de balas de fuzil.



O que faz o bando ser tratado como um grupo do Novo Cangaço é o método usado na ação. Durante o roubo, que começou às 10h da sexta-feira, os bandidos usavam roupas camufladas, armas de grosso calibre e ainda mantiveram pessoas reféns na porta dos bancos. Na sua maioria homens e sem camisa.



Na fuga, eles usaram caminhonetes, colocaram os reféns na carroceria e também no capô, para evitar qualquer tipo de confronto com a polícia. Eles levaram os reféns até a primeira ponte e depois liberaram todos, queimaram o carro e parte da ponte de madeira, que liga Nova Bandeirantes a Jupuranã, distrito distante 45km da cidade.



Ao Olhar Direto, o coronel PM Assis disse que o empenho continua e nem que for necessário ficar na mata por muito tempo, os policiais vão ficar. "A tropa está preparada e empenhada nessa busca. Vale lembrar que estamos atrás de pessoas perigosas, com armas de guerra e que não vão ficar escondidos por muito tempo. Esse crime terá resposta", concluiu o comandante.



Na sexta, assim que ocorreu o crime, saíram de Cuiabá dois aviões com 10 policiais do Bope, fora a equipe que foi por terra. “Todo o nosso aparato da Polícia Militar está sendo empregado para dar resposta a isso. Nosso poder de mobilização é muito grande. Em uma hora estávamos com todas as nossas barreiras prontas”, ressaltou. Por enquanto não se tem informações novas sobre os criminosos. Mas diversas barreiras estão montadas e a ordem é de parar qualquer veículo que possa passar pelo caminho que possa dar fuga até outros estados vizinhos de Mato Grosso.

