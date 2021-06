Destaques 07/06/2021 09:21 Só Notícias/Cleber Romero Alta Floresta gera mais vagas de empregos e comércio lidera As empresas em Alta Floresta geraram, pelo quarto mês seguido, mais vagas de empregos com carteiras assinadas, segundo dados do Ministério da Economia. Só Notícias constatou, no painel do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foram empregadas 87 pessoas a mais, resultado de 434 admissões e 347 demissões. Em março, foram 56 a mais. O comércio — mesmo com as restrições impostas através de decretos devido à pandemia da Covid — gerou 49 novas vagas, diferença de 224 admissões e 175 desligamentos. Já a construção civil empregou 32 profissionais a mais e a agropecuária 22 postos de trabalhos a mais. Por outro lado, o setor de serviços teve saldo negativo com fechamento de 10 vagas e a indústria demitiu 6 a mais. Conforme Só Notícias já informou, em Cuiabá foram 1.071 postos de trabalhos criados por empresa e indústrias de diversos segmentos comerciais. Sinop foi o que teve melhor resultado, no Nortão, ao empregar 340 funcionários a mais. Nova Mutum terminou abril com 88 funcionários contratados a mais. Em Lucas do Rio Verde foram 67 a mais. Sorriso contratou 40 a mais e as empresas de Peixoto de Azevedo fizeram 29 contratações a mais.

