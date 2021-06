Destaques 07/06/2021 14:32 Assessoria/Polícia Civil-MT ITAÚBA: Mãe é presa em flagrante pela Polícia Civil por dar bebida alcoólica à filha de 13 anos Garota foi encontrada embrigada e alterada. Na delegacia, ela ofendeu policiais e conselheiras tutelares Foto: Divulgação Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante neste domingo (06.06), pela Polícia Civil em Itaúba (600 km ao norte de Cuiabá) por servir bebida alcoólica à filha menor de idade. A adolescente foi encontrada embriagada e entregue aos cuidados do Conselho Tutelar do município. Na noite de domingo, uma equipe da Polícia Militar encaminhou à Delegacia da Polícia Civil uma pessoa por embriaguez na direção. No veículo estava a adolescente em estado de embriaguez. A mãe dela foi chamada à unidade policial e informou aos policiais que durante a tarde estava ingerindo bebida alcoólica junto com a filha, de 13 anos. Durante o registro do procedimento na delegacia, a adolescente desacatou os policiais civis e militares e as conselheiras tutelares. A mãe da adolescente recebeu voz de prisão e foi autuada em flagrante pelo crime previsto no Estatuto do Adolescente. A garota ficou aos cuidados do Conselho Tutelar.

