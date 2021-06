Destaques 07/06/2021 14:40 Alta Floresta: Professores fazem curso de formação para produção de livros digitais Novos aplicativos foram apresentados para os participantes, que mostraram interesse e criatividade Professores pedagogos participaram de um curso de formação com foco na produção de livros digitais. O evento foi realizado pela Diretoria Regional de Ensino (DRE) de Alta Floresta (803 km ao norte da Capital). Cerca de 180 participantes conheceram os aplicativos storyjumper e livro digital. Eles tiveram a oportunidade de montar seus próprios livros, colocando imagens e textos e transformaram os livros em PDF para compartilhar com os alunos. As oficinas foram elaboradas pelas professoras formadoras Iraci Sartori, Giselle Pupim Jorge Back e Nilceia Frausino. Com tantas obras criadas durante a formação, os professores pensam em criar uma biblioteca virtual. Os livros ficarão à disposição dos seus alunos. Segundo Giselle, a ideia foi possibilitar aos professores duas alternativas com o mesmo objetivo. Poderiam escolher o que mais chamasse a atenção para elaborar o livro. “Passo a passo, os professores foram executando alguns comandos e questionando, sempre participando ativamente. O resultado foi o melhor possível, pois os professores descobriram que poderiam criar uma obra literária sem precisar ser impressa”, comemora a formadora. Para expor os livros digitais, os professores criaram um padlet - uma ferramenta digital para construção de murais virtuais colaborativos. Nova tecnologia Para uma das participantes, a professora Erica Rinaldo, o curso abriu as portas para dominar a tecnologia, para uma nova fase em seu trabalho. “Estou verdadeiramente apaixonada por esta ferramenta, muito prática, fácil de utilizar e dá para fazer coisas muito legais e atrativas para as crianças. Estou me atrevendo até em fazer áudio dos livros para os meus alunos. Dessa forma o benefício é para todos de um modo geral, mas principalmente meus alunos com necessidades educacionais especiais”, salienta. Conforme a formadora Iraci, muitas produções contaram com a participação dos alunos durante as aulas. Outro destaque foi para alguns professores da sala de recurso multifuncional que criaram livros com a parceria das famílias dos alunos enviando fotos e informações. “Muitos professores da EJA elaboraram livros em homenagem aos seus alunos. E outros contando histórias da infância ou mesmo sua biografia. O resultado é o melhor possível”, assinala. Os coordenadores e os representantes das Secretaria Municipais também participaram dos encontros e criaram livros em parceria com os professores ou mesmo com algumas histórias ou eventos das escolas. Todos os livros elaborados pelos professores estão sendo lidos e comentados pela formadora Giselle.

