Destaques 08/06/2021 06:04 Carlos Alberto de Lima I Assessoria Alta Floresta: projeto ´Adote uma Nascente´ ganha mais seis adotantes e padrinhos Foto: Divulgação Dentre as ações em comemoração ao dia Mundial do Meio Ambiente, 05 de junho, A Secretaria deu mais um passo no programa Adote uma Nascente onde pessoas ou entidades adotam e/ou apadrinham uma nascente passando a ser/serem responsáveis pelas mesmas como adotadas e ou afilhadas. Neste último dia 05, o programa recebeu seis novos padrinhos e adotantes numa cerimonia simples onde adotantes e padrinhos assinaram o compromisso de cuidar e valorizar o meio ambiente dando a devida atenção à sua nova pupila. As nascentes que terão seus tutores foram as seguintes: Lagoa Capivara localizada na Praça das Capivaras adotada pela Novo Encanto Desenvolvimento Ecológico e tendo, representada pelo Monitor Anderson Ortiz e como padrinho o laboratório Amazon Lab na ocasião representado por sua diretora executiva Rosilda Dias Dalla Riva. Nascente Córrego Bernardino Gomes da Luz (Rotary Club) adotada e apadrinhada pelo Rotary Club de Alta Floresta Centro representa do por sua presidente Marlene Aurélia Tomasini Giacomin e Escola Estadual Vitoria Furlani da Riva, representada pela diretora Roseli Deise Lopes Corbalan de Queiroz. Em outro trecho do mesmo Córrego outra nascente foi adotada pelo Centro Especializado em Deficiência Auditiva (CEEDA) representado por Quétila Tamara Soares Tomkiel e tendo como padrinho o Lions Clube onde está localizada a nascente, representado pela o presidente do Lions Claudinei Fortunato do Prado. O Rotary Club de Alta Floresta Centro também adotou a nascente Lagoa Tiradentes no 8º Batalhão de Policia Militar que também foi representada pela sua presidente Marlene Giacomin e teve como padrinho o próprio Batalhão, representado pelo Tenente Coronel Arruda. O bairro Jardim Europa, sob um sol escaldante, teve a nascente Buritis adotada por moradores do Jardim Europa representados pelo morador Adriano Barbosa Dorileo e tendo como padrinho a empresa SVS Arquitetura e Construções Ltda. representada pelo arquiteto Urbanista Mauricio da Silveira Vera. Por último, a nascente do córrego do Severo no bairro Boa Nova foi adotada e apadrinhada pela Associação do Sistema Penitenciário de Alta Floresta representada por seu presidente Elizeu Paulo de Souza.

