Destaques 08/06/2021 06:13 Arão Leite/J. Cidade Politec identifica vitima de acidente em Nova Monte Verde e aguarda familiares José Carlos Bittencourt, de 56 anos, foi vítima fatal de um acidente ocorrido na Rodovia MT-208, cidade de Nova Monte Verde. A tragédia aconteceu ainda na sexta-feira à noite, próxima ao Posto Estradeiro e o corpo da vítima se encontrava até esta segunda-feira no IML em Alta Floresta devido não ter comparecido familiares para reconhecimento e liberação.

Zé Carlos como era conhecido na região de Nova Monte Verde, trabalhava em fazendas e conforme testemunhas, transitava pela rodovia conduzindo uma motocicleta quando chocou-se de frente com uma pick-up Strada.

O impacto foi tão violento que o motoqueiro foi arremessado longe e sofreu múltiplas fraturas. Uma das pernas ficou dilacerada. Pedaços de carne e osso ficaram na lataria e ferragens do carro que era conduzido por um pescador.

A Polícia Militar registrou o caso e a Polícia Civil é quem fará uma investigação sobre as causas do acidente. O corpo de Zé Carlos deve ficar até no máximo 30 dias no Instituto Médico Legal.

Veja também sobre Nova Monte Verde acidente Politec MT - 208 Voltar + Destaques