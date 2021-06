Destaques 08/06/2021 15:02 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Alta Floresta: Vereadores se reúnem com representantes da Associação das Empresas Loteadoras Foto: Divulgação Aconteceu na manhã de segunda-feira (7), na sala de reuniões da Câmara Municipal de Alta Floresta uma importante reunião entre os vereadores com representantes da Associação Altaflorestense das Empresas Loteadoras (AAEL). Além de apresentar a associação para os vereadores, os representantes da AAEL colocaram a associação à disposição do Poder Legislativo e do município para trabalhar em conjunto, com o propósito de buscar soluções para problemas que afetam o desenvolvimento do município, como o abastecimento de água potável, por exemplo. Para a AAEL a concessionária está dificultando novos empreendimentos por não executar os projetos de instalação das redes de água e esgoto. Participaram da reunião os vereadores Oslen Dias dos Santos (PSDB), presidente da Câmara Municipal, Adelson da Silva Resende (PDT), Claudinei de Souza Jesus (MDB), Darli Luciano da Silva (Podemos), Derci Paulo Trevisan (PSDB), Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), José Vaz Neto (PL), Leonice Klaus dos Santos (PDT), Marcos Roberto Menin (MDB) e Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos), o advogado Geovani Rossi e a advogada Samara Corinta Hammound Costa, ambos da secretaria jurídica da Casa de Leis. Como representantes da AAEL participaram da reunião o presidente Rodrigo Arpini, Maria Luisa Mancini da Riva, Cristine Wellmann da Riva Araújo, Edson da Riva Carvalho, Alex Machado Sierra e advogada da associação Izabela Deoti. A AAEL representa oito empresas loteadoras em Alta Floresta.

