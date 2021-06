Destaques 08/06/2021 17:54 Évelin Gund I Nativa News Companhia Bombeiro Militar de Alta Floresta atende ocorrência de incêndio em vegetação O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta terça-feira (08) por volta das 11:35 para um combate de incêndio em vegetação na Rodovia MT 325, Comunidade Estrela do Norte, zona rural de Alta Floresta. Durante a ação contra o fogo, os militares também resgataram um animal silvestre que estava ali.

Quem contatou a Central de Bombeiros da 7ª CIBM foi o Sr. Valdecir Pereira. Este que relatou que o fogo se aproximava de residências e um barracão de uma fábrica de carrocerias de madeira.

Diante da ocorrência, uma guarnição com dois militares foi despachada para o local com uma viatura equipada com kit combat, em seguida uma outra viatura foi acionada em apoio ao atendimento.

Ao chegar no local a guarnição se deparou com uma área de vegetação alta sendo queimada, sendo assim houve um combate direto e indireto por meio da técnica de contrafogo. O fogo foi combatido e extinto, evitando sua propagação nas imediações.

Durante o combate foi avistado uma cuíca que fugia do incêndio e foi perseguida por alguns cachorros. Um dos militares da guarnição a capturou e levou para soltura num local preservado.

