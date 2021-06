Destaques 09/06/2021 05:34 Hipernoticias PolÝcia divulga fotos dos criminosos que roubaram cooperativas em Nova Bandeirantes Foto: DivulgašŃo A Polícia Civil divulgou fotos dos criminosos que invadiram duas agências bancárias e mantiveram clientes e funcionários reféns na cidade de Nova Bandeirantes. O crime ocorreu na última sexta-feira (4) e, até a tarde desta terça-feira (8), nenhum dos criminosos foi preso. Nas imagens, é possível ver os ladrões com máscaras, toucas ninja e com armas de grosso calibre. Além disso, um dos criminosos estava com uma vestimenta semelhante a do Exército Brasileiro (EB). A suspeita da Polícia Civil é de que o grupo tenha invadido as agências e roubado uma quantia em dinheiro. O valor, no entanto não foi revelado pela Polícia Civil. Na manhã desta terça-feira (8), o governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que mais de 100 agentes da Segurança Pública estão se empenhando ao máximo para prender os ladrões. Participam das buscas policiais militares, sendo da Força Tática e do Batalhão de Operações Especiais (Bope), policiais civis e agentes do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). Invasão das agências Armados com fuzis e espingarda calibre 12, os criminosos invadiram as agências no período da manhã de sexta-feira (4) e fizeram funcionários e clientes reféns. Os policiais disseram que os criminosos fizeram os reféns de escudo humano por cerca de 15 minutos. Na sequência, eles efetuaram alguns tiros que atingiram duas pessoas. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Alta Floresta e já foram liberadas.

